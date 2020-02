Silvia Pinal niega haberse realizado cirugías estéticas

En días pasados se ha estado especulando mucho sobre la salud de la primera actriz mexicana Silvia Pinal. Y es que la conocida revista de México, TV Notas, aseguró que la presentadora de televisión se había sometido a una cirugía plástica en la que le habían inyectado polímeros.

Es conocido que esta misma sustancia ha afectado la salud de su hija, la cantante Alejandra Guzmán, quien se inyectó el mencionado componente en los glúteos, lo cual ha llegado a ponerla al borde de la muerte.

Sobre este tema, Silvia Pinal aceptó una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ en donde aseguró que no tendría ningún problema en aceptar si se hubiera hecho alguna operación estética, pero que no es el caso. Aseguró que su salud está bien y que no tiene ningún tipo de dolor en el rostro.

“¿Que me inyecté qué? No tiene nada de malo si lo hubiera yo hecho, es humano que quiera estar uno siempre bien, pero en este caso estoy siempre bien sin hacerme nada”, comentó la primera actriz a través de una llamada telefónica.

Cuando le cuestionaron sobre si se realizaba algún tipo de tratamiento estético, Silvia Pinal aseguró que por su trabajo, no tiene tiempo para ellos.

Sin embargo, no negó haberse realizado algún tipo de cirugía estética en el pasado. "Mi cara siempre está bien. Yo me hice una cirugía hace muchísimo tiempo porque para una película necesitaban una caracterización buena, entonces me mandaron a que me hiciera yo la operación y salí muy bonita, muy chiquita y muy jovencita, pero de eso a acá han pasado fácil 20 años”, reveló durante la llamada telefónica.

Enrique Guzmán, padre de Alejandra, ha asegurado que su hija heredó su gusto por las cirugías de la familia Pinal, por lo que la primera actriz ha aprovechado este momento para desmentir aquella afirmación.

Por su parte, Alejandra Guzman suele subir fotos con su madre a través de su cuenta de Instagram.