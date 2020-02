La actriz Maite Perroni se animó a compartir con sus curiosos seguidores algunos secretos de su vida personal y de su carrera artística. El pasado miércoles, la mexicaa decidió cambiar su espacio de Twitter #KaraokeconMaite, por una dinámica más íntima con sus fans.

“Llegué. Recuerden que solo por hoy no será #KaraokeConMaite sino #PlaticandoConMaite yeeeeei así que dejen aquí sus preguntas usando el #PlaticandoConMaite. ¡Here we go!”, escribió la artista en su perfil de Twitter.

PUEDES VER: RBD vuelve a Televisa según anuncio del canal de TV en México

De esta forma, los fieles fanáticos de la también cantante no dudaron en enviar sus preguntas para la actriz. Entre las confesiones que hizo Maite Perroni, llamó la atención su respuesta cuando le consultaron a qué se hubiera dedicado si no fuera una afamada actriz y cantante.

¿Si no fueras actriz y cantante, qué serías hoy?, preguntó una internauta. “Hubiera estudiado mercadotecnia o diseño de interiores, amo decorar mi casa”, respondió la intérprete entre risas.

“¿En algún momento de tu vida tuviste ganas de abandonar todo?; ¿Qué es lo que a veces más te pesa de la fama? #PlaticandoConMaite”, se lee en otro de los twitts. Maite responde con toda sinceridad y contó lo difícil que fue para ella hacerse un espacio en el mundo de la actuación y hasta estuvo a punto de rendirse.

“Justo cuando iba a entrar a hacer el casting para Rebelde estaba decidida en que si no quedaba me iba a meter en la Universidad porque ya había hecho varios castings y no quedaba en ninguno”, afirmó la protagonista de “Cuidado con el ángel”.

Respondiendo otras preguntas, Maite Perroni reveló que le gustaría trabajar con la estrella de Hollywood Meryl Streep y que su amor platónico es el cantante puertorriqueño Richy Martin.