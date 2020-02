Magaly Medina se confesó en una reciente entrevista. La periodista reveló que entró en depresión durante la relación con el padre de su hijo Gianmarco Mendoza.

En conversación con RPP, la estrella de ATV contó algunos pasajes de su vida, donde descubrió que al terminar una etapa amorosa le pasó factura en su salud emocional.

“Yo en terapia he estado muchos años; primero, porque al separarse de mi primer esposo entré en una etapa depresiva (...) Me fui, por recomendación de unas amigas, a un psiquiatra y me dijo que era depresiva”, reveló Magaly Medina a Fernandini y Mabel Huertas en el programa “Encendidos”.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ admitió que dejó de ingerir el medicamento hace pocos años, precisamente cuando tomó la decisión de rehacer su vida amorosa con el notario Alfredo Zambrano.

“Entonces empezaron a medicarme de esa edad en adelante. Yo me he medicado hasta cerca de unos (...) He dejado la medicación hace 4 años. Decidí en un momento dejar de depender de las pastillas”, acotó la periodista.

La conductora explicó por qué dejó de lado el tratamiento, pues según ella las pastillas le producían algunas lagunas mentales, las cuales le hicieron creer que eran síntoma de alzheimer.

“Cuando tomas este tipo de pastillas por tantos años tienen efectos efectos colaterales. Comencé a tener lagunas mentales, tanto que pensé que tenía alzheimer. Fui hacerme muchos chequeos, análisis y pasé todas las pruebas”, manifestó la conductora de “Magaly TV, la firme”.