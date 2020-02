Magaly Medina arremete contra Janet Barboza: “Con la vulgaridad yo no me meto”

La presentadora de televisión Magaly Medina no tuvo reparos en responder a todos los comentarios emitidos por Janet Barboza, quien la criticó por haber entrevistado a Yahaira Plasencia.

La famosa ‘Urraca’ fue consultada sobre las indirectas que lanzó la conductora de Latina en sus redes sociales acusando a la figura de ATV que se moría por tener una relación con un hombre casado.

Magaly Medina habla sobre Janet Barboza

“Mira, te voy a decir una cosa yo con las ‘bataclanas’ como dije, yo no me meto, yo podré tener espíritu de bataclana, pero con la vulgaridad igual bataclana no”, exclamó la polémica conductora de espectáculos.

Asimismo, aseguró ser una mujer diferente, pues afirmó que no le gusta que la mencionen en temas así. “Yo sé a quién contestar y cómo responder. Yo no me meto al charco, no me baño en el lodo. Yo ahí nomás, yo sí soy una dama”, recalcó la conductora de “Magaly TV, la firme”.

De la misma manera, resaltó que no va tomar acciones legales contra Janet Barbozaa. “¡Por favor! Le ganaría en dos patadas, por qué yo se quien soy. Jamás me he metido con un hombre casado y por eso hablo pues tengo autoridad moral para hacerlo”, dijo Magaly Medina.

“Allá los demás, los que tenga ‘rabo de paja’ no me importa. El que se pica pierde en este negocio, como dije yo no me rebajo a nivel de lodo”, sentenció la famosa ‘Urraca’.

Como se sabe, Magaly Medina siempre ha asegurado en su programa de televisión que la ‘rulitos’ ha mantenido una relación con un gerente para poder llegar a conducir un programa.