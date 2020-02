¿Entrevista a Yahaira Plasencia fue para detener demanda de Jefferson Farfán? Magaly lo aclara

Magaly Medina fue abordada por los medios de su comunicación a la salida de una conocida emisora radial. En conversaciones con los periodistas, la conductora de televisión aclaró ciertos asuntos relacionados con la entrevista que realizó a Yahaira Plasencia.

Uno de los presentes le consultó si dicha invitación a la salsera en su programa “Magaly TV, la firme” fue para que el proceso legal con Jefferson Farfán se deje de lado. La comunicadora fue tajante con su respuesta y descartó algún tipo de negociación con el futbolista.

Magaly Medina

"Yo no hago tratos bajo la mesa, para empezar, y creo que como los dos dicen que son solo 'amiguis', ni siquiera sabrá de la demanda Yahaira", expresó la periodista en la charla con la prensa.

Dicha cuestión fue en el marco del tema con la salsera, pues también se la había señalado como “franelera” en la exclusiva que tuvo con la ‘Reina del totó’ en su programa. Este calificativo surgió por parte de los usuarios en las redes sociales, precisó una de las que abordaron a la figura de ATV.

“Cuando tú invitas a alguien no la tratas a las patadas. Había que ver, y tuve que decirle, que no se sintiera nerviosa. No se, me ven como el ‘cuco’. Los que estaban cerca veían cómo le temblaba la boca”, comentó Magaly Medina.

Magaly Medina señaló, además, que la salsera respondió a todas sus preguntas y que se preparo bien para afrontar los temas que tocó.

“No la voy a clavar ni la voy a desangrar solo para que el ‘circo’ tenga algo que ver. Yo hago lo que me de la gana en mi programa. Y si quiero ser educada, bien. Yo creo que contestó a todo. No hay pregunta mal hecha, hay pregunta mal contestada”, agregó la periodista.