Magaly Medina arremete contra ‘Válgame’: “Es una desgracia sin Rodrigo González”

Magaly Medina lo contó todo durante una entrevista radial. Pero entre sus confesiones, habló sobre la ausencia de Rodrigo González en la televisión peruana.

La conductora de “Magaly TV, la firme” reconoció que el popular ‘Peluchín’ era una pieza clave en el programa de espectáculos de Latina.

Como se recuerda, el segmento cambió de nombre a “Válgame” tras la salida de Rodrigo González y Gigi Mitre. Ahora son seis los conductores de televisión: Mónica Cabrejos, Karla Tarazona, Janet Barboza, Katy Sheen, Zorro Zupe y Kurt Villavicencio. Sin embargo, el programa continúa obteniendo bajos puntos de rating.

Ante ello, Magaly Medina calificó de ‘desgracia’ al programa “Válgame” por no contar con la presencia de ‘Peluchín’.

“Se nota que no está, el programa de hoy en día es, realmente, una desgracia sin él, es cualquier cosa, una cachetada al periodismo de espectáculo”, arremetió la periodista de ATV.

Sobre un posible encuentro con Rodrigo González, la popular ‘Urraca’ descartó la idea de que él sea la nueva figura del canal ATV, pero dejó entrever que estaría gustosa de recibirlo en el set de “Magaly TV, la firme”

“Yo he preguntado si este año está en los planes y me han dicho que no... Cuando nuestras agendas nos lo permitan, nos vamos a sentar como amigos y uno de estos días, seguramente, lo invitaré a mi programa, cuando él quiera ir”, aseguró la conductora de televisión.

¿Magaly Medina y Rodrigo González se verán las caras?

La periodista aseguró que tendría que arreglar algunos problemas pendientes con Rodrigo González antes de tener un encuentro en televisión nacional. Ella no descartó poder entrevistarlo en su programa en los siguientes días.