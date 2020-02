Jason Momoa causa conmoción al aparecer calvo y flaco en comercial emitido en el Super Bowl

Los comerciales emitidos en el Super Bowl suelen llamar la atención y generar gran expectativa entre los seguidores del evento, pues tienen la particularidad de ser bastante creativos. La edición 2020 de la final de la NFL no fue la excepción y dejó sorprendido y perturbado al público asistente, gracias a un spot publicitario de la immobiliaria Rocket Mortgage de Quicken Loans, protagonizado por el famoso actor Jason Momoa.

“¿Qué significa estar en casa para mí? Es mi santuario, es el lugar donde bajo la guardia, es el lugar donde puedo descansar y estar totalmente a gusto en mi propia piel. ¿Sabes lo que digo? Rocket Mortgage entiende que una casa es donde yo puedo ser yo, y eso se siente tan bien”, es el mensaje que dice Momoa en el comercial.

El clip empieza con la escena donde el actor conduce hasta su casa, para sentirse más cómodo al llegar , se quita los músculos de cada brazo y también sus marcados pectorales, finalmente también se despoja de una peluca para dejar al descubierto una severa calvicie.

Jason Momoa se somete a extrema transformación para spot publicitario

La figura casi sin cabello y extremadamente flaco de Jason Momoa generó todo tipo de reacciones entre los cibernautas, quienes han quedado totalmente sorprendidos de ver al fornido intérprete del superhéroe de DC Comics.

“Al principio estaba pensando “¿cayó 2 pies al quitarse los zapatos?” Luego sucedió el resto del anuncio", “Thor se vuelve gordo y Aquaman se vuelve flaco”, “Me encanta que no se tome a sí mismo demasiado en serio. ¡Esto es muy gracioso!”, “Terapeuta: Momoa flaco no es real, no puede lastimarte”, “Este es uno de los mejores comerciales que he visto. Ahora hay un gordo Thor y un flaco Aquaman”, comentaron algunos internautas en el video colgado en Youube.