Jacqueline Bracamontes confiesa qué actor le dio el mejor beso en las telenovelas

Jacqueline Bracamontes no calló nada y reveló en el especial del programa de Telemundo “El señor de los cielos” qué actor es mejor besando.

Recordemos que, en las 10 telenovelas que ella participó, se encontraban nombres como Eduardo Santamarina, William Levy, Valentino Lanús, Jaime Camil, Guy Ecker , entre otros.

“Yo les tengo que confesar algo pero Estela (esposa del actor) no me juzgues por lo que voy a decir, pero yo hice varias telenovelas, tuve varios protagonistas y el que mejor besa es Guy Ecker. No le digan a nadie. Estela no te enojes conmigo”, enfatizó la actriz mexicana.

Jacqueline Bracamontes en "Heridas de amor"

Fue con Ecker con quien compartió su primer protagónico, la telenovela “Heridas de amor”, en el año 2006.

Asimismo, la actriz nacida en Guadalajara, habló sobre su primer beso en pantalla, el cual fue al lado de Eduardo Santamarina en la telenovela “Rubí”.

Jacqueline Bracamontes con sus compañeros de la telenovela "Rubí"

Según Bracamontes, no fue la mejor experiencia. “Fui malísima. (Esas escenas) son bien complicadas y más la primera vez que te toca hacerlas. Me acuerdo que estábamos en Las Vegas, en una suite espectacular. Lalo (Eduardo) encima de mí y yo así ‘Jacky mueve las manos’ y fui muy mala”, consideró.

Además de “Rubí”, las producciones en las que la actriz participó fueron La fea más bella, El bienamado, Las tontas no van al cielo, Sortilegio, entre otras. Sin embargo, ella inició en el mundo del modelaje en el año 2000, cuando fue elegida Nuestra Belleza México.

Jacqueline Bracamontes en Miss Universo 2001

Un año después, representó a su país en el certamen Miss Universo, para que, posteriormente, se dedicara a la conducción de programas y actuación en televisión.