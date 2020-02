Georgina Rodríguez rumbo a Italia para ser presentadora del Festival de San Remo

Luego de acaparar las portadas con un lujoso regalo de cumpleaños para Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez tomó un helicóptero con destino a Italia para desempeñarse como una de las presentadoras del famoso Festival de San Remo.

Esta semana se celebra la septuagésima edición de la ceremonia musical y se llevará a cabo en el ya conocido e icónico Teatro Ariston. La modelo fue una de las escogidas, entre otras nueve personas, para liderar la gala. Sin embargo, estaría preparando una sorpresa, pues trascendió que haría una presentación durante el evento.

“San Remo, aquí vamos”, fue el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram y con la que se despidió de la ciudad de Turin. Cabe resaltar que Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo se encontraban en dicha ciudad junto a su familia y amigos para celebrar el cumpleaños del futbolista.

La personalidad de Instagram recibió los buenos deseos de sus seguidores, quienes a través de los comentarios le enviaron sus saludos y le auguraron un gran desempeño en el festival de la canción.

No hay duda que Georgina Rodríguez se ha emrumbado con el objetivo de conquistar el corazón, y los aplausos, del público italiano. “Soy una persona conocida, pero lo que realmente deseo es mostrarme como soy, que la gente me descubra y no hay mejor lugar que el festival”, dijo poco antes de su partida.

La modelo de 26 años se presentará la noche del 6 de febrero, en la tercera gala del festival que se extiende por cinco días. Además también expresó cuál fue el motivo que la llevó a aceptar la propuesta de los organizadores.

“Aunque mis hijos son lo más importante para mí, también soy una mujer y quiero trabajar y ser independiente. No debo descuidar mi esfera profesional y me gusta trabajar en el terreno artístico”, expresó durante una conversación con la revista Grazia.

