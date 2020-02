Selena Gomez participó de una entrevista en la que famosos le preguntaban sobre temas como su lucha contra la ansiedad, la depresión y el lupus. Entre ellos, el rapero Bad Bunny aprovechó la oportunidad para cuestionar a la cantante sobre su representación de los latinos en Estados Unidos.

PUEDES VER Montserrat Oliver revela el gesto de Yolanda Andrade con el que inició su historia de amor [FOTOS]

“Tienes un apellido latino por tu padre: Como estrella mundial, ¿sientes que representas a los latinos a pesar del hecho de que tu música está en inglés?”, preguntó el puertorriqueño.

La respuesta de Selena Gomez a Bad Bunny no se hizo esperar, pues la joven recalcó que ella siempre ha sido muy activa en su apoyo a los latinos.

PUEDES VER Sofía Vergara y su hilarante opinión acerca del físico de Jennifer Lopez en el Super Bowl

“Cien por cierto. Siempre soy muy vocal sobre mis orígenes, incluso hablo sobre la inmigración y cómo mis abuelos tuvieron que cruzar la frontera de forma ilegal”, respondió la estadounidense.

Además, la intérprete de ‘The Heart Wants What It Wants’ destacó el gran aprecio que tiene por su apellido y lo que significa, pues sin el gran sacrificio de su familia, ella no hubiese llegado a ser la artista que es hoy.

PUEDES VER Anette Michel: actriz enciende redes sociales con sexy foto en bikini

“He lanzado una gran cantidad de música en español y eso es algo que seguirá pasando con mayor frecuencia. Hay mucho más que me gustaría hacer porque no me lo tomo a la ligera. Me siento muy honrada (de ser latina)”, finalizó.

Selena Gómez y su nuevo álbum

‘Rare’ es el título del nuevo álbum de Selena Gomez que fue lanzado el 10 de enero del 2020. ‘Lose you to love me’, ‘Look at her now’ y ‘Fun’ son algunas de las canciones más populares de esta nueva producción de la joven de 27 años.