En medio de la polémica entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, Radiomar anunció que las salseras juntarán sus voces en un festival de salsa.

Las intérpretes peruanas compartirán escenario en el festival “La Salsa Nos Une” que realizará este sábado 8 de febrero en Minka del Callao.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt cantarán una canción del destacado músico Antonio Cartagena, quien será el homenajeado de este festival que iniciará desde el mediodía y que será gratuito.

Además de las mencionadas, estarán Combinación de La Habana, Son Tentación, Orquesta Bembé, Amy Gutiérrez, Zaperoko, Cielo Torres, Farik Grippa y Los Barraza.

La intérprete de “Cobarde” y la cantante de “Señor mentira” se verán las caras este sábado luego que en los últimos días Darcourt acusó al hermano de Yahaira, Jorge Plasencia, de haberle tirado hielo mientras cantaba en un show.

"Creo que estaba el hermano ahí y cuando vi eso, dije mejor me quedo callada y sigo con el espectáculo. La idea, me imagino, de ellos era llamar la atención o que sé yo, no lo sé. Yo me di cuenta porque lo vi y al rato lo sentaron", dijo Daniela Darcourt.

Sin embargo, el hermano de Yahaira se comunicó con “Magaly TV, la firme” y descartó ser el autor de estas agresiones, pero indicó que vio quiénes fueron las personas que le faltaron el respeto a la salsera.

"El hielo vino detrás del box en el que yo estaba. Uno de los hielos le cayó al administrador de la discoteca que estaba conmigo (...) Es muy fácil pueden comprobar lo que digo con las cámaras de seguridad. Yo trabajo con el equipo de Yahaira y a mí no me gustaría que a mi hermana le tiren hielo", señaló Jorge Plasencia.

Posteriormente, las cámaras de seguridad de la discoteca mostraron que el hermano de Yahaira Plasencia no agredió a Daniela Darcourt.