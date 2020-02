Yahaira Plasencia le responde a Melissa Klug: “Solo di mi opinión y punto”

Yahaira Plasencia y Melissa Klug se enfrentarían en un batalla legal, luego de que la cantante de salsa comente la ausencia de los hijos de Jefferson Farfán en el avant premiere de “La Foquita: el 10 de la calle”.

La empresaria confirmó que alista una demanda por hablar de los pequeños sin autorización, según ella, no es quién para referirse a ellos. Además, la culpó del bullying que estaría sufriendo uno de ellos en el colegio.

Sin embargo, la cantante de salsa parece no arrepentirse de sus declaraciones. “Yo di una opinión, no he dicho absolutamente nada malo, y no pienso opinar de la señora, ni de nadie. Yo di mi opinión y punto”, respondió tajante la intérprete de 'Cobarde'.

Para Yahaira Plasencia, no ha cometido ninguna falta, pues no mencionó los nombres de los hijos de Melissa Klug. "Yo siempre me he mantenido al margen. Solo di mi opinión y punto”, expresó.

Sobre sus planes de radicar en Estados Unidos, la salsera aún se mantiene indecisa en emprender ese plan en su vida. "Es un poco complicado, pero vamos a ver qué pasa”, finalizó.

Melissa Klug anuncia carta notarial a Yahaira Plasencia

La empresaria confirmó lo que su amiga Evelyn Vela contó. Melissa Klug enviará una carta notarial en los próximos días a Yahaira Plasencia en medio de la polémica.

“Melissa me ha dicho que esa señorita no tiene ninguna autoridad moral para hablar de sus hijos y que espere su carta notarial muy pronto (...). Está promocionando, a parte de la película, su videoclip y siempre los menciona a los niños, ellos son menores de edad”, contó Vela.