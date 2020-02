Yahaira Plasencia defendió a su hermano Jorge de la acusación por agresión que hizo la salsera Daniela Darcourt, a quien arrojaron cubos de hielo en pleno show dentro de una discoteca.

Para la intérprete de ‘Cobarde’, el incidente fue aclarado al difundirse las imágenes de las cámaras de seguridad que no registran a su hermano como el culpable de la agresión.

"Mi hermano Jorge pudo hablar en otro programa. Él fue a la discoteca y fueron a pedir el video a la discoteca, se ve que es una chica quien tira el hielo a la orquesta", expresó.

Sin embargo, lanzó una fuerte comentario contra Daniela Darcourt. “Es muy fácil señalar, primero hay que tener pruebas antes de hablar”, sentenció la cantante de salsa. Además, confesó que ha visto los shows de la intérprete de ‘Señor Mentira’.

No descartó un dúo con Daniela Darcourt. La ‘amiga’ de Jefferson Farfán aseguró que en un futuro se podría dar una colaboración con la también salsera.

¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre la agresión?

La joven salsera peruana Daniela Darcourt reveló a “Magaly TV, la firme” que sufrió una agresión por parte del entorno de Yahaira Plasencia. Ella se encontraba en pleno escenario cuando le arrojaron hielo sobre la cabeza desde un box, allí ella divisó al hermano de su colega, Jorge Plasencia.

Hermano de Yahaira Plasencia niega agresión a Daniela Darcourt

Durante la transmisión en vivo del programa de Magaly Medina, Jorge Plasencia decidió aclarar a través de un enlace telfónico el incidente. "Yo trabajo en el equipo de Yahaira (Plasencia) y no me gustaría que mi hermana pase por eso. Yo no soy ese tipo de personas... No puede ser tan ligera con su boca en decir algo que no es”, acotó.”, aseguró.