Uno de los fundadores de la mítica banda The Beach Boys, Brian Wilson, promueve el boicot de su propia música para impedir que esta sea usada en una convención de cacería cuyo principal conferencista este año es Donald Trump Jr.

Wilson denunció que la música que ayudó a componer será usada el miércoles en la Convención Internacional Safari Club en Reno, Nevada. El evento contará con el concierto de la banda liderada ahora por Mike Love, vocalista y compositor principal.

PUEDES VER Vicuña ayacuchana tendrá en drones su última esperanza contra la caza furtiva [FOTOS]

A través de un tuit el último lunes, Wilson dijo que él y su ex compañero de banda Al Jardine se oponen “enfáticamente” a la caza deportiva y compartió una petición en Change.org que pide el boicot a la música de los Beach Boys hasta que la presentación se cancele. La petición tiene recaudado ya más de 100,000 firmas.

“Esta organización apoya la caza deportiva, la que tanto Al y yo nos oponemos enfáticamente. No hay nada que podamos hacer personalmente para detener el show, así que por favor únanse firmando la petición”, escribió en la red social añadiendo una fotografía de Donald Trump Jr. y Eric Trump, ambos hijos del presidente de los EE.UU., posando con un leopardo muerto.

Safari Club International promueve su convención de cuatro días como “El Paraíso de los cazadores". Termina con los resultados de una subasta que incluye expediciones para disparar elefantes, cocodrilos y jirafas, y una cacería por una semana del venado de Sitka de cola negra en Alaska con Trump Jr. y su hijo. La oferta para la expedición con Trump Jr. ascendía a $10,000 hasta el martes.

PUEDES VER La líder opositora Nancy Pelosi le rompe el discurso a Donald Trump en el Parlamento [VIDEO]

Otras protestas de grupos por los derechos de los animales se han hecho sentir frente a la convención anual del Safari Club, una de ellas es la Humane Society of the United States, las que señalan cómo este club saca provecho de la cacería de animales en peligro de extinción, además de promover prácticas de cacería poco éticas.

En respuesta a los esfuerzos de boicot por parte de Wilson, Love envió una declaración a la revista Pitchfork que indicaba: “Esperamos con ansias una noche de gran música en Reno y, como siempre, apoyar la libertad de pensamiento y expresión como un principio fundamental de nuestros derechos como estadounidenses”.

PUEDES VER Pez es el primer animal del 2020 declarado en extinción [FOTOS]

The Beach Boys fue una de las bandas más famosas principalmente durante la década de los 60s. Algunos de sus éxitos son “California girls”, “I get around”, “Fun fun fun”, “Good vibrations”, “God only knows” y “Kokomo”. A inicios de los 2000s una batalla legal entre los miembros del grupo por su nombre y control dio como vencedor a Love, por lo que desde entonces puede usar el nombre oficialmente en sus giras. Mientras que Wilson y Jardine hacen juntos sus propias giras aparte.