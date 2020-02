J Balvin fue uno de los invitados sorpresas que apareció en el medio tiempo del Super Bowl 2020. Él se sumó a Jennifer Lopez y Shakira en el Hard Rock Stadium de Miamia, el pasado domingo 2 de febrero.

En un principio se especuló que el intérprete de “Mi gente” aparecería sobre el escenario para acompañar a Shakira, ya que ambos son colombianos. Sin embargo, fue Bad Bunny quien cantó “I like it”, “Chantaje” y “Callaíta” con la barranquillera más famosa del mundo.

J Balvin hizo lo suyo de la mano de Jennifer Lopez, con quien interpretó la canción “Qué calor”, que lanzó junto a Major Lazer.

Tras el show, el colombiano no dudó enviar un emotivo mensaje a la ‘Diva del Bronx’ por haberlo invitado al Super Bowl 2020.

A través de Instagram, J Balvin escribió: “Gracias por permitirme brillar sin egoísmo y con tanta humildad, entre más pequeño te muestres más grande eres”.

Asimismo, el cantante de música urbana adjunto una foto donde aparecía él y JLo dándose un fuerte abrazo.

¿J Balvin ignoró a Shakira?

J Balvin colocó en su cuenta de Instagram fotos y videos junto a Jennifer Lopez, pero en ninguna parte menciona a Shakira. Esta situación llamó mucho la atención en redes, pues usuarios señalaron que el colombiano estaría molesto con su compatriota porque él quiso cantar con la intérprete de “Waka waka”.

No obstante, otros seguidores indicaron que J Balvin no estuvo en la obligación de hacer una publicación sobre Shakira, ya que, hasta donde se supo, no tuvieron contacto alguno. A eso se sumó que la pareja de Gerard Piqué tampoco mencionó al reggaetonero en sus redes sociales.