Sheyla Rojas grabó, hace unos días, un video Tik Tok que tendría de fondo un mensaje bastante misterioso que sería una indirecta para la familia de su expareja Pedro Moral. Tras ello, Jorge Moral, hermano del exnovio de la modelo se mostró muy molesto por la forma en que Rojas se expresa acerca de su familia.

A pesar de que el clip sería parte de un reto viral al que se han unido varios famosos, la familia Moral no ha podido evitar sentirse ofendida e indignada.

“No tiene que meter a mi madre en esto. estamos ofendidos como familia. A todos como familia nos molesta que haya metido a mi madre en esto”, señaló Jorge Moral.

En el video se escucha decir a la conductora de “Estás en todas” lo siguiente: “Si la relación fracasa no le eches solamente la culpa a tu ex, la culpa es de los dos, de él y de su mamá (...)”, afirma Rojas.

Sheyla Rojas en video Tik Tok Foto: captura

Por tal comentario Moral que su madre no tiene nada que ver en el medio artístico y no tiene por qué ser mencionada: “Mi mamá no tiene nada que ver, ella no sale en televisión, ella no tiene que ver nada con el medio artístico, ni es mediática, ni nada por el estilo”, dijo el hermano de Pedro Moral.

Asimismo, agregó que la expareja de Antonio Pavón sigue en deuda con su familia. “Mi madre ha sido buena onda con ella. No entiendo, ella quedó debiendo plata a mi hermana, a mi familia. Me parece de mal gusto lo que ha hecho. Es una falta de clase total”.