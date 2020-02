“Tusa” es el tema que se ha escuchado por todas partes, pues Karol G y Nicki Minaj dieron en el clavo con la pegajosa canción. Incluso, la colombiana se presentó en el programa de Jimmy Fallon, uno de los espacios de televisión más sintonizados de los Estados Unidos, para mostrar su música.

Ahora sale a la luz que este hit pudo caer en manos de otro artista. Se trata de Sebastián Yatra, quien reveló que grabó “Tusa”, pero que al final rechazó interpretarlo.

Durante una entrevista con EFE, el colombiano, quien anunció su nueva gira por España, país donde también está grabando la nueva temporada de “La Voz”, reveló cuál fue el poderoso motivo que lo llevó al rechazar el tema.

“Por ejemplo, grabé ‘Tusa’ hace un año. Me pareció muy bacana, pero no era para mí. La escuché después con Karol G y Nicki Minaj y ya me pareció un hit increíble”, comentó Sebastián Yatra.

¿Qué significa “Tusa”?

Karol G explicó que la palabra “Tusa” es una expresión utilizada en Colombia y se usa para definir el sentimiento de despecho o tristeza tras finalizar una relación.

“Tusa es una palabra muy colombiana, que eso fue lo que me llamó mucho la atención de ponerle este nombre a la canción. Y nosotros le decimos tusa cuando una persona está despechada por alguien, no puede superar a una persona en el amor, uno dice ‘esa persona está entusada’” comentó la novia de Anuel AA.

Actualmente, el video “Tusa” 455.566.111 visualizaciones en YouTube.