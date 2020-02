Luego de que el exconductor de “Válgame Dios”, Rodrigo González, difundiera las imágenes donde aparece el entrenador de Christian Domínguez y Pamela Franco, Mack Songhurst, inyectando supuestos anabólicos a su perro, este se defiende.

El entrenador físico se pronunció luego de las fuertes críticas que le llegaron por parte de los usuarios de las redes sociales ya que vieron las imágenes desde la historia del Instagram de Rodrigo González y afirmaban que se trataría de un abuso animal.

Entrenador de Christian Domínguez responde a Rodrigo González tras supuesto maltrato animal

Recordemos que el entrenador apodado como 'La Mackyna’, compartió una historia en la que él mismo describió la foto con la siguiente frase: “Rocko está claro que si es el padre de la comida anabólicos de sobra será un mutante”.

Por eso Rodrigo González calificó de ‘subnormal’ al entrenador de la pareja Christian Domínguez y Pamela Franco tras el lamentable incidente de la mascota.

A lo que Mack Songhurst le respondió luego de pocas horas:

“¿Qué, ponerle ahora Hepatín es malo? ¡Antes de postear deberían pensar!, escribió en su defensa 'La Mackyna’.

Además, publicó la fotografía de la sustancia Hepatín que según él le habría inyectado a su mascota.

Sin embargo, los usuarios no creen en su versión y le aconsejaron no inyectarle sustancias a su perro si es que no es veterinario:

“¿Hepatín?, hagámosle una prueba de sangre al perro para ver que le pusiste. Según tú ahora eres veterinario”, le escribió un usuario en su cuenta de Instagram.

“Simplemente, ¡no le inyectes nada a tu perro si no eres veterinario! Punto”, le sugirió otro usuarioal entrenador de Christian Domínguez.

Mientras que otros cibernautas le recordaron que él mismo escribió que le colocó anabólicos a su mascota:

“Tú mismo pusiste que le aplicaste anabólicos”, “Y antes de poner la descripción a un estado también...”,”¿Por qué mejor no te aplicas “Hepatín” en tu cerebro?”, respondieron contundentemente al entrenador.