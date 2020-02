Antonio Banderas es uno de los nominados al Oscar este domingo 9 de febrero y aunque ha declarado que no está nervioso, porque siente que tiene pocas posibilidades de ganar decidió contar algunos detalles poco conocidos de la ceremonia.

El actor estuvo en una entrevista con James Corden en “The Late Late Show “ y se animó a hablar acerca de con quién iría a la lujosa gala, así como, el costo de las entradas.

“Me dieron cuatro asientos para la gala: uno para mí, otro para mi novia, otro para mi hija y otro para su novio. Bueno, en realidad te dan dos, los otros los tienes que pagar. Creo que el costo es de 750 dólares”, explicó el actor.

Antonio Banderas revela el precio de las entradas a los Oscar. Foto: Instagram

Los premios Oscars es un evento al que puede asistir el público en general, pero al ser un lugar con capacidad limitada, también lo son las entradas.

La venta de los boletos se realiza a través de páginas como thesincuragroup.com, donde también se pueden encontrar boletos para las fiestas oficiales de los Oscars.

Antonio Banderas compite por un Oscar

En esta edición, Antonio Banderas compite por la estatuilla a mejor actor de los premios Oscar 2020, por su talentosa actuación en “Dolor y Gloria", película dirigida por Pedro Almodóvar.

Junto al actor, cuatro personas más compiten por este ansiado reconocimiento.

-Joaquin Phoenix por Joker

-Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood

-Adam Driver por A Marriage Story

-Jonathan Pryce por Los Dos Papas