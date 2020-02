Nicola Porcella cumple 32 años de edad. El exchico reality se alejó de la televisión peruana luego de un escándalo protagonizado con su expareja Angie Arizaga, con quien compartió casi cinco años de su vida.

Recordamos aquí el fin de la tormentosa relación de Nicola Porcella y Angie Arizaga, que traspasó las pantallas desde un reality de competencia y logró conmover a sus fans.

¿Por qué terminaron Nicola Porcella y Angie Arizaga?

A mediados del 2018, en una conferencia de prensa, Angie Arizaga confirmaba su separación definitiva de Nicola Porcella. Según la popular 'Negrita', quedaron en buenos términos. La pareja tenía planes para casarse.

“Hace un tiempo terminamos con Nicola, de la mejor manera. No quiero extenderme en hablar mucho, es algo privado”, explicó Angie al programa ‘En boca de todos’ en ese entonces.

Sin embargo, el exchico reality reveló tiempo después cómo fueron los últimos días como novios. "Ella tenía mucho trabajo, yo también tenía mucho trabajo, entré a la novela (VBQ: empezando a vivir), no nos veíamos, ahí fue que arrancaron los problemas", contó el modelo.

Nicola Porcella confesó que le iba a pedir la mano a Angie en Rusia, cuando ella viajó para cubrir la Copa Mundial de Fútbol 2018.

Ambos se dieron cuenta de que la relación no daba para más. "Yo iba a pedir permiso para irme y pedirle allá la mano, pero teníamos problemas entonces no sabía si dárselo o no", expresó.

Las agresiones de Nicola Porcella a Angie Arizaga

En 2015, sucedió el primer escándalo. Una llorosa Angie Arizaga relataba el terrible episodio de violencia que habría vivido con Nicola Porcella en su casa. El testimonio quedó grabado en unos audios que el amigo de la exchica reality difundió en televisión.

Allí, la ahora empresaria contaba que los maltratos se repetían en varias ocasiones, que la golpeó y tiró contra el suelo. Ella terminó por denunciar a su amigo por filtrar los audios y logró ganar el juicio.

Por su parte, Nicola Porcella negó haberla agredido físicamente, pero admitió que sí la había insultado.

En agosto del 2019, la expareja volvió a acaparar las portadas. Magaly Medina expuso unas imágenes donde se evidenció que el ‘capitán legendario’ le gritó a su exnovia dentro de una discoteca. Incluso, al salir del local, le lanza palabras de grueso calibre.

Tiempo después, Nicola Porcella fue separado de la televisión mientras que Angie Arizaga se mantuvo en “Esto es guerra”.