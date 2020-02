Madonna ofrece su departamento a Meghan Markle y el príncipe Harry: “Canadá es muy aburrida”

Los fans de Madonna están acostumbrados a sus polémicos comentarios; en esta ocasión, la cantante sorprendió, pues envió un curioso mensaje a Meghan Markle y el príncipe Harry.

La estrella del pop publicó un video en Instagram en que sugiere a los exduques de Sussex mudarse a su departamento. Así lo expresa en la leyenda de la publicación: “¿Meghan y el príncipe Harry quieren subarrendar mi apartamento en Central Park West?”.

En el clip, la artista aparece en su tocador, frente al espejo, mientras les dice a la pareja que “Canadá es muy aburrida” y que deben mudarse a New York.

“Los dejaré subarrendar mi apartamento en Central Park West. Es de dos dormitorios, tiene la mejor vista de Manhattan. Una terraza increíble. Creo que esas vistas es lo que lo hacen la opción ganadora para vivir”, afirma la cantante.

Madonna trata de convencer a los ex duques de Sussex de que su mejor opción es Central Park West: “Central Park West no tiene nada que envidiar a Buckingham”, señala la artista , además les señala otra de las ventajas de vivir ahí: “La vista es mucho mejor, no hay un montón de tipos con sombreros de lana”.

En el 2018, Madonna perdió una tediosa batalla judicial contra los inquilinos del edificio de Manhattan. Por eso, un juez le pidió que estuviera físicamente presente cada vez que su familia o personal fueran al apartamento, sino perdería la propiedad valorizada en USD 7 millones.