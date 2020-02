Luego de 47 años de vida artística, la banda estadounidense más representativa del heavy metal se despide del escenario. Con la gira de The End Of The Road World Tour, Kiss recorrerá varias ciudades del mundo para ofrecer por última vez sus clásicos. El 2 de mayo hará lo propio en Lima en Arena 1 de Costa Verde. Y para julio del 2021, justo cuando se estima ponerle fin a la gira del adiós en Nueva York, cerrará su paso por los escenarios nada menos que con el lanzamiento de su cinta biográfica, así lo anunció el mánager de la banda, Doc McGhee.

“Esperemos que en la próxima semana tengamos una compañía detrás, y comencemos a terminar el guion. Con suerte, para cuando terminemos la gira, tendremos una película terminada”, dijo tras afirmar que con la cinta quieren seguir los pasos de los filmes de Queen, Mötley Crüe y Elton John.

En tanto, los mismos miembros de la banda han sido cautos al referirse al proyecto. Paul Stanley (guitarra y voz) reveló que Kiss ha tenido ofertas, pero a pesar de su interés en contar la historia de la banda, nunca sintió que fuera el momento adecuado para hacerlo. La agrupación conformada también por Gene Simmons (bajo y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra), alista también el documental Kisstory, producción que ha sido catalogada como ‘definitiva’ porque en ella contarán ‘toda su verdad’. Para ello han pedido a sus fans que envíen fotos y videos inéditos.

La convocatoria, que apunta especialmente a los Kiss Army, el club de fans oficial con sedes en una gran cantidad de países, pide fotos del grupo en la década del 70, cuando intentaban diferentes tretas para ocultar su identidad, entrevistas radiales o televisivas, entre otras cosas.

Cabe señalar que, de concretarse el filme biográfico, sería el tercer intento de la banda en el cine, pues a pesar de su éxito como músicos, sus dos proyectos anteriores con el séptimo arte fueron un rotundo fracaso.

El la década del 70, cuando estaban en la cima de la fama, realizaron Kiss Meets the Phantom of the Park, filme basado en un comic de la banda en donde tenían una doble vida, la de músicos y superhéroes. La cinta no fue lo que esperaban e incluso causó un gran malestar entre sus integrantes.

Veintiún años después, volvieron a probar suerte con Detroit Rock City que sigue la historia de cuatro jóvenes desesperados y ansiosos por conseguir boletos para el concierto de Kiss. La cinta recibió diversas críticas y recaudó menos de lo invertido.

Este tercer intento en el cine será producido por Mark Canton, conocido por su trabajo en la taquillera 300. Con ello esperan conciliar con el cine y por fin dejar complacidos a sus fans.