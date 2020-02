Justin Bieber es uno de los máximos exponentes del pop juvenil. Él empezó en la industria musical cuando tan solo era un niño y su fama, a pesar de sus tropiezos tanto profesionales como personales, fue creciendo con el paso del tiempo.

Sin embargo, el haber iniciado tan joven en el negocio del entretenimiento lo llevó por caminos peligrosos. En su documental “Justin Bieber: Seasons”, que se transmite por plataforma de Youtube, confesó sobre su adicción a las drogas y que este empezó a la corta edad de 13 años.

“La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué (…) Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné”, señaló el esposo de la modelo Hailey Baldwin.

Asimismo, el canadiense intentó justificar su adicción porque, según él, “era una vía de escape para mí. Era joven”, agregó.

Afortunadamente Justin Bieber se dio cuenta que estaba atravesando por un serio problema.

“Empecé a depender realmente de eso y fui consciente de que tenía que parar. No creo que sea malo, es solo que me creó una dependencia y eso no era bueno”, mencionó.

Además, contó que su adicción a las drogas casi le cuesta la vida y tuvo problemas para acabar su gira del 2016 Purpose, el cual finalmente fue cancelada.

"Sentía que estaba muriendo. Mi equipo de seguridad tenía que comprobar todas las noches que tenía pulso. La gente no sabe lo serio que se puso aquello”, mencionó.

A través de Instagram, Justin Bieber se volvió a pronunciar sobre la depresión y de cómo se siente en realidad. Él compartió un texto de otro usuario sobre el delicado tema.

“Para cualquiera que lea esto que esté luchando y se sienta solo. Lucha contra la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico y necesita alguien con quien hablar que sienta que no tienes a nadie en la vida. ¡Tengo un grupo de apoyo gratuito con algunas personas increíbles de todo el mundo! ¡No estás solo!”, escribió.