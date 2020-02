Exesposo de Jennifer Lopez tiene duro comentario tras el espectáculo de la cantante en el Super Bowl

Jennifer Lopez ofreció uno de los mejores espectáculos de lo que va en sus más de 30 años de carrera artística. Ella apareció sobre el escenario del Super Bowl 2020 para regalar su show de medio tiempo.

La ‘Diva del Bronx’ estuvo bajo las atentas miradas de millones de espectadores. Uno de ellos fue su expareja, con quien estuvo casada. Y no, no se trató de Marc Anthony.

Ojani Noa fue el primer esposo de Jennifer Lopez. El cubano y la estadounidense contrajeron nupcias en 1997, pero se divorciaron al año siguiente.

Durante una entrevista en 2018, el sujeto señaló que mantiene bellos recuerdos de su romance con la famosa cantante. Sin embargo, todo habría cambiado, pues sus últimos comentarios sobre la actuación de J.Lo en el medio tiempo del Super Bowl no fueron muy halagadores.

Hace unos días el excamarero usó su cuenta de Instagram para opinar sobre el show. “Estupendo medio tiempo del Super Bowl”, escribió el cubano.

Pero eso no fue todo, Ojani Noa adjuntó una foto del espectáculo que solo ofreció Shakira, asimismo, la mencionó en su post.

La publicación no pasó desapercibida, pues muchos usuarios le cuestionaron por ignorar a Jennifer Lopez y no apoyarla.

“¿Qué se siente ver a tu ex cantando en el super bowl?”, fue la pregunta de una usuaria. “Nada”, contestó el cubanoamericano.

“Ojani Noa deberías apoyar más a J.Lo tan bonita pareja que fueron”, acotó alguien más. “Jajaja que se apoye ella sola”, respondió.

Instagram: seguidores de Jennifer Lopez arremeten contra Ojani Noa

Tras ignorar a Jennifer Lopez, Ojani Noa fue blanco de fuertes críticas de los fans de la artista.

“Oye agresor de mujeres y salonero, no le llegas ni a los tobillos, más bien deberías no lavarte la mano con la que la tocaste, será lo mejor que toques en tu vida”, “Eres famoso solo por J.Lo”, “Quizás ya no sientas nada por ella pero por lo menos tuviste la dicha de ser su esposo para bien o para mal”, “Su manera de hablar lo dice todo, pobre hombre!”, “No reconoce que J.Lo. Ella ha llegado lejos, y sin él y sin su est**** apoyo”, escribieron en Instagram.