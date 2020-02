Yahaira Plasencia se desvive en halagos hacia Doña Charo

Yahaira Plasencia fue la invitada especial del programa “En boca de todos” y no pudo evitar ser consultada sobre su cercanía con Jefferson Farfán. Sin embargo, una de las preguntas más resaltante que le hicieron a la salsera fue cuando le consultaron acerca de su relación con Doña Charo, madre del futbolista.

“Para mi es un tema un poco delicado porque no me gusta tocar a la ‘seño’. Siempre le he dicho que la quiero mucho, que la estimo, que la admiro”, reveló la cantante.

Además, la popular ‘Reina del toto’ no dudó en resaltar la valentía que tuvo la madre de Jefferson farfán para lograr sacar adelante a su familia, pese a los obstáculos que se le atravesaron.

“Lo que puedo decir de la señora Charito, es que la gente que ha visto la película, se dan cuenta de lo que ha sido capaz de hacer sola para sacar adelante a jefferson. La admiración y respeto está”, mencionó.

Asimismo, ya no es novedad la cercanía que existe entre la cantante y la madre del futbolista. Hace unos días la intérprete de “Y le dije no” ofreció un concierto por motivo de la celebración de su tercer aniversario y tanto Jefferson Farfán, como Doña Charo estuvieron presentes en primera fila.

Tras ello, Rodrigo González compartió en su Instagram unas imágenes que demuestran la gran amistad que tienen las familias de ambos personajes. En la publicación se puede ver al padre de la popular ‘Reina del toto’ conversando amenamente con la madre del futbolista.