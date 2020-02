Itatí Cantoral reapareció ante los medios para manifestar el cariño que siente hacia Mayrín Villanueva, pareja sentimental de su exesposo, el también actor Eduardo Santamarina.

“Mayrín es hermosa, y a Julia (Hija de Edaurdo y Mayrín) la amamos, ¡besos a Julia! Que además está hermosísima…”, expresó tiernamente acompañada de su hija María con quien asistió a un centro cultural al sur de la Ciudad de México.

Pero no todo quedó allí, la recordada ‘Soraya Montenegro’ también elogió a Mayrín Villanueva por el rol que ella tiene en la vida de su exesposo Eduardo Santamarina, de quien esta separada hace ya 15 años.

“La verdad es que Mayrín, yo creo que Eduardo se encontró a una gran esposa…”. agregó con un tono muy alegre.

El matrimonio Santamarina Cantoral

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina contrajeron nupcias en 1999 y de inmediato se convirtieron en padres de los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel.

El matrimonio duró solo cinco años, en realidad tres ya que en medio de rumores de infidelidad por parte de él. Itatí inició un proceso de divorció que finalmente se concretó en el 2004.

El matrimonio tuvo dos hijos (Foto: Hola Mx)

Los rumores apuntaban a que la manzana de la discordia sería la también actriz Susana González. Y así lo fue, año más tarde la misma Itatí Cantoral reveló que Eduardo Santamarina se enamoró de González durante las grabaciones de la telenovela ‘Velo de novia’ en 2003.

Esta situación la llevó a un estado de sufrimiento y que no lo aceptaba en un primer momento.

“Esas cosas pasan. Sufrí muchísimo, al mismo tiempo pensaba que no se había enamorado del todo, no lo puedes aceptar. Yo tuve que hacer un trabajo, de ir a terapias, busqué mucho en la biblia, en mi mamá, que mis amigos, en todo lo que me producía cosas buenas (…) Fue muy duro para mí”, dijo la protagonista de telenovelas en una entrevista al programa ‘La Saga’ de Televisa en 2018.

Su amistad con Mayrín Villanueva

Poco después de que Santamarina rompiera palitos con Susana González, Santamarina anunció su romance con Mayrín Villanueva. El romance surgió durante las grabaciones de ‘Yo amo a Juan Querendón’ donde ambos eran los protagonistas.

La relación pasó de la ficción y se hizo realidad en 2009 que sellaron con un matrimonio que persiste hasta hoy. fruto de esta unión nació Julia.

La pareja se enamoró durante las grabaciones de 'Yo amo a Juan Querendón' (Foto: People En Español)

Según la misma Itatí ha manifestado que la relación de Villanueva con su exesposo no ha impedido que se vuelvan amigas para mantener el bienestar de sus hijos con el actor.

Al respecto Mayrín ha calificado a Itatí como una gran mujer y gran señora de la que tendría que aprender algunas técnicas como madre.