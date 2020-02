José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, esta soltero nuevamente luego de finalizar su relación amorosa con Barbara Escalante con quien estuvo durante cinco años.

En declaraciones para el diario Milenio de México, el actor de telenovelas, ha dado algunas reflexiones entorno a la soltería y detalla sus expectativas en cuanto a lo que busca en el terreno sentimental.

El actor no quiere quedarse solo para siempre (Foto: Quien)

En cuanto a la soltería, el actor ha señalado que la toma como una lección de aprendizaje: “Ahorita ando soltero y he aprendido a conocerme mejor estando solo”. Acto seguido, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, agregó sarcásticamente que la soledad empieza a preocuparle: “Aunque me está dando miedo porque me estoy acostumbrando mucho y no quiero ser tío solterón con gato”.

Una de las preguntas que sonrojó al artista fue su posición respecto al amor del que dijo creer cada menos, no obstante enfatizó que cualquier persona necesita de amor y que puede encontrarlo en diferentes lugares y formas.

Al ser consultado si cree en el amor, el actor respondió “Cada vez menos, pero sí. Yo creo que el amor lo puedes encontrar de diferentes formas y en muchos lugares, aparte a todos nos hace bien tener amo”, refirió.

Por último, se calificó como un pésimo conquistador del sexo opuesto debido a ciertas “impertinencias”, por ello prefiere que sean ellas las que se acerquen: “¡Casi nunca me acerco. Siempre espero a que se acerquen, porque cuando intento conquistarlas siempre termino regándola”, dijo.

Su ruptura con Bárbara Escalante

A inicios de septiembre del año pasado José Eduardo Derbez anunció el rompimiento definitivo de su relación con la modelo Bárbara Escalante tras cinco largos años de noviazgo.

La pareja anunció el fin de su romance en septiembre de 2019 (Foto: Quien)

La noticia se canalizó a través de una nota de prensa, así puso paños fríos a los rumores de ruptura de la pareja que se divulgaban desde meses atrás. Asimismo dejó en claro que pese al fin del noviazgo conservaría su amistad con su ex.

“A todos nuestros amigos. Quiero hacer de su conocimiento que Bárbara Escalante y yo hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, más no significa que no sigamos conservando una gran amistad, pues Bárbara es una mujer en toda la extensión de la palabra”