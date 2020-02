El pasado martes 04 de febrero, Gino Assereto y Gian Piero Díaz protagonizaron un tenso encuentro en el programa “Esto es guerra” luego de que el conductor exigiera un punto para su equipo de combatientes.

El guerrero se mostró indignado y tuvo una airada reacción de patear los implementos de un circuito. Además, increpó al conductor Gian Piero Díaz, y lo acusó de tener influencia en el programa.

PUEDES VER Gino Assereto es captado con joven y usuario cree que es Gabriela Serpa

“Lamentablemente, es así. Tú eres el conductor. El año pasado, te la pasaste reclamando todo el tiempo y todos los puntos te los daban”, dijo muy molesto Gino Assereto.

Ante lo ocurrido, el conductor de “Esto es guerra” le pidió calmarse al competidor y afirmó sonriendo: “No sé por qué desde el inicio del programa estás recontra acelerado. Baja un ratito. Baja un cambio, no pasa nada”, dijo.

Es por eso que el apodado ‘Tiburón’ tuvo que pedir disculpas a Gian Piero tras su violenta reacción.

Gian Piero Díaz. Foto: Archivo.

“Fue un momento tenso y pido disculpas porque no fue la manera de expresarme. Esto continúa y para adelante nomás (…) Reconozco que no fue la manera de decirlo. Antes de empezar, me tomé dos cafés bien cargados", aseveró Gino Assereto.

Sin embargo, la expareja de Jazmín Pinedo hizo hincapié en señalar que “quien tiene que hacer los reclamos es el competidor y no el conductor”.

Gino Assereto Foto: archivo

Por su parte, Gian Piero Díaz aseguró que fue un episodio sin importancia y que todo fue parte de la competencia “Esto es guerra”.

“Uno que otro viene de mal humor al programa y quiere venir a descargarse acá”, afirmó.