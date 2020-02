Yidda Eslava y Julián Zucchi realizan desnudo artístico con emotivo mensaje de amor

Los actores Yidda Eslava y Julián Zucchi reaparecieron en Instagram, después que estrenaran su película “Sí, mi amor”. En el primer día de estreno, el filme de la pareja fue todo un éxito en tanquilla, según la información que plasmaron los intérpretes en redes sociales.

Hace poco, los ex chicos reality decidieron realizar una publicación en sus redes sociales que sorprendió a sus admiradores. Pese a ser padres, ellos han demostrado que la llama del amor sigue más viva que nunca, así como la confianza que ambos se tienen y cómo funcionan en equipo.

“Siempre me cuidas, siempre te cuido. Camina tranquila que ahí estaré, a veces me toca cuidar tu espalda y mirar orgulloso como avanzas como un tornado, y del mismo modo me siento protegido cuando me impulsas y apoyas para cumplir mis sueños, así sean locos”, se lee parte del mensaje que plasmó Julián Zucchi en Instagram.

Julián Zucchi dedicó tierno mensaje a Yidda Eslava. (Foto: Instagram)

“Un abrazo de confianza, un abrazo de amor... De eso se trata la pareja, no es una competencia de quién manda o quién resalta más... es caminar de la mano, para forjar una relación sólida basada en la admiración. ¡Este mes celebramos todos los tipos de amor!Y tú ¿con quién caminas de la mano?”, culmina el texto del actor.

Por su parte, Yidda Eslava hizo lo propio en su perfil de la red sociales antes mencionada, dejando en claro que, pese a las adversidades, una relación sólida siempre saldrá adelante.

Yidda Eslava demostró que la confianza y la comunicación con la pareja es importante. (Foto: captura)

“Cuando alguno de los dos se siente triste, el otro se vuelve un salvavidas. Todo va a estar bien... abrázame fuerte, juntemos nuestros corazones en un solo latir, que así pegaditos seremos más invencibles”, escribió la actriz.

“Un abrazo para decirle a nuestra pareja, que pase lo que pase, se puede solucionar, que estamos ahí, y aunque no lo crea siempre se puede dar la vuelta a las malas situaciones. ¿A quién le das estos abrazos?”, finaliza el mensaje de la ex chica reality.