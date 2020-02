Yahaira Plasencia sueña grabar tema con Marc Anthony

La salsera Yahaira Plasencia estuvo con Mónica Cabrejos en radio Capital, donde habló sobre el éxito de su nuevo tema ‘Cobarde’, cuyo video bordea los 2 millones de reproducciones en YouTube, en solo 4 días de haber sido lanzado en la plataforma musical.

La amiga de Jefferson Farfán reveló que su productor musical, Sergio George, le mencionó que ni Marc Anthony había superado las cifras que ella ha logrado hasta el momento con su último tema. También, confesó que le encantaría grabar una canción con el cantante puertorriqueño y con dos de las cantantes del género urbano que la vienen rompiendo.

“Voy a soñar bastante con Marc. Son hermanos (Marc y Sergio), amigos. No sé cómo se puedan dar las cosas, pero a mí sí me gustaría hacer algo con Marc, definitivamente, ojalá se pueda dar. Si me hablas de mujeres, me gustaría que fuera Natti o Anita”, expresó.

Yahaira Plasencia también tiene en la mira a Natti Natasha y Anitta. (Foto: Instagram)

En conversación con Cabrejos, la intérprete de “Y le dije no" contó una anécdota cuando estuvo por Miami.

"Yahaira, ni Marc ha hecho en un día más de medio millón, ni Marc. O sea, imagínate, él lo dice (…) Estuve en Miami con Sergio y, justamente, se fue con su señora a ver el show de Sergio en el colegio donde estudia el hijo de Marc Anthony y Jennifer López, y yo me quedé gastando, moría por subirme al bus”, expresó la salsera.

Finalmente, Yahaira Plasencia no pudo ocultar la emoción de ir a radicar a Estados Unidos. “Estamos haciendo promoción allá también, y bueno- de repente- radicar allá. Sí me gustaría, sí, recontra sí”, manifestó.