Susan Ochoa desea internacionalizarse: “No es fácil, no tengo un padrino”

Susan Ochoa espera realizar sus nuevos proyectos para este año, entre los que destaca, un nuevo tema musical y una serie de conciertos en el extranjero.

"Empiezo el año con el pie derecho. Estoy enfocada en la música, con ganas de seguir adelante... He ido a Chile, también he estado en México y este año no será la excepción", expresó la intérprete peruana.

La ganadora de dos gaviotas en el ‘Festival Viña del Mar’ desea internacionalizarse; sin embargo, ella asegura que es difícil porque no tiene un ‘padrino’, que financie sus proyectos, como Yahaira Plasencia y otras cantantes que ya empezaron a promocionar sus temas fuera del país.

Susan Ochoa, ganadora de dos gaviotas en el 'Festival Viña del Mar'.

“Que artista no quiere sobresalir un poco más, pero es poco a poco. No es fácil, no tengo un padrino o madrina, soy una artista independiente, pero con ganas y que hace las cosas bien”, respondió Susan Ochoa.

Al ser consultada por la posibilidad de que tenga un productor musical como Sergio George, Susan Ochoa afirma que estará disponible si se da esa oportunidad.

"Yo hago mis canciones ahora con Eva Ayllón, pero no cierro las puertas a nada y uno siempre tiene que escuchar", declaró.

Sobre la polémica de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, Susan Ochoa evitó mencionar algún comentario debido a que mantiene una amistad con la salsera. “Soy amiga de Yahaira, un beso para ella”, finalizó.

Susan Ochoa se hizo la manga gástrica

Susan Ochoa se sometió a la manga gástrica hace varios meses, por lo que ha perdido hasta 6 kilos.

“Estoy bajando poco a poco de peso y estoy feliz. Si uno se siente contenta de hacerse un arreglito ¿por qué no?”, afirmó.