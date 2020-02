Karol Sevilla estuvo en los sets de televisión desde los seis años, dejó su natal México en plena adolescencia y se instaló en Buenos Aires, junto a su mamá, para ser la protagonista de ‘Soy Luna’, una de las series que tuvo mayor éxito en Latinoamérica, Francia y España. En el 2016 tuvo su primer encuentro con la prensa. “Estaba muy nerviosa, obviamente para mí fue muy loco. Ver mi cara por todos lados y, de repente, medios de comunicación... Recuerdo que no dije lo que tenía que decir y después me pasaron un speech de lo que tenía que aprenderme (ríe). Son etapas, ves el pasado y te ríes, ‘qué loco que fui esa niña’”, nos dijo ayer por teléfono en un descanso de su primer tour como solista (el 29 de febrero en el María Angola), al que llamó ‘Que se pare el mundo’, una gira con “sus propias reglas”.

Aquí aún hay muchísimos artículos de ‘Soy Luna’. ¿Te abruma que te recuerden así?

No, en realidad no me molesta. Es más, todavía me sigue gustando verme en los productos (ríe). Cuando voy con mi familia a comprar y vemos una mochila o algo, hasta lo grabo y me río. Pero me veo y creo que he crecido mucho. Sé que es algo que voy a tener en mi vida siempre, gracias a eso soy conocida. No fue un proyecto malo, fue maravilloso.

¿Te preocupa esa idea de ‘competir’, ‘buscar’ un espacio en la industria?

Siento que todos somos colegas, jamás le tengo envidia a nadie, no digo: “Ay, como se están lanzando, yo también lo haré”. Yo simplemente miro, callo y aprendo. Eso también lo aprendí en Disney (sonríe).

Acabamos de ver un show, una dupla latina impresionante en el Super Bowl. ¿Probablemente sean un ejemplo para ti, para tu generación?

¡Totalmente! Creo que son un ejemplo y sobre todo porque son dos mujeres. Todos quieren ser mejores que el otro, eso es absurdo, porque cada uno nació con un talento. Shakira y JLo hicieron un maravilloso show y ha sido una gran enseñanza: que en equipo se puede hacer grandes cosas. Cuando quieres sobresalir solito, hasta no te sale, la maldad no te sale. No somos competencia de nadie.

¿Tenías claro a qué le querías dedicar más tiempo? ¿A la música o a la actuación?

Realmente mi vida ha sido como un juego de esos que giran (ríe). Toda mi vida dije: “Mi vida es actuar” y de la nada empezó a gustarme la música. Terminó el proyecto de ‘Soy Luna’ y no quise actuar, me cansé un poco. Dije: “No me quiero volver a amarrar a un personaje, quiero ser yo, mostrarme tal como soy”. Quiero ser una artista grande, a la reconozcan y digan: “Le ha costado mucho trabajo llegar a donde está”.

PUEDES VER Carlos Rivera en nueva canción con Becky G y Pedro Capó [FOTOS]

Querías descansar también de la música, replantear. ¿Cómo así dejas una gira con todo programado?

Tengo una personalidad muy fuerte y cuando las cosas se hacen, es porque quiero que se hagan. Me levanté ese día llorando y dije: “¿Qué está pasando conmigo?”. Realmente creo que fue un error, no tomé conciencia de todos los problemas. Pero creo que ningún artista ha tenido como… creo que los plantan en ese aspecto, en que hay muchas dudas, por ejemplo, cuando terminó el proyecto de ‘Soy Luna’, yo vi que todos, en general, se apuraron para hacer cosas, ‘se me va a ir la fama y tengo que sacar una canción nueva’. Yo nunca me vi apurada, es más, hasta me sacaba de ‘onda’ que no estuviera preocupada (sonríe). En ese aspecto me siento orgullosa, nunca me adelanté a hacer cosas simplemente porque se me iba la fama.

Y después de rechazar el remake de ‘Quinceañera’ ¿te veremos este año actuando?

¡Los proyectos son gigantes! Hay una propuesta para hacer series en dos plataformas digitales, todavía no puedo decir nada. Pero hay un personaje que cuenta una historia muy fuerte, si lo hago, va a ser muy fuerte para el público. El otro es más enfocado a los adolescentes. Pero cualquiera que sea mi decisión, la voy a tomar porque me hace feliz, no porque le hace feliz a los demás o por complacer. Además, ya necesito ese tipo de retos, creo que ya estoy lista para hacer un personaje más grande, adulto, creo que como profesional me va a venir muy bien.