Roger Waters, exlíder de Pink Floyd, acaba de anunciar que regresará a México con su gira ‘This is not a drill’. La confirmación de este concierto la ofreció el propio compositor a través de sus redes sociales.

En esta ocasión Roger Waters publicó que su show en México tendrá una característica especial, como cada uno de los shows que presenta a nivel internacional. Según fuentes, se llegó a saber que se implementaría un escenario diferente al que está acostumbrado el público, pues tendrá una visión 360°.

Este esperado concierto se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes el 7 de octubre próximo. Asimismo, la preventa de entradas para ver a Roger Waters en vivo se iniciará el 10 de febrero.

Si bien no se sabe aún el costo de los boletos para ver ‘This is not a drill’, se especula que podrían costar entre 50 y 145 dólares.

La presentación de Roger Waters en México formará parte de una gira que abarca solamente ciudades de Estados Unidos, por lo que la noticia su regreso sorprendió a muchos de sus fanáticos mexicanos.

Cabe señalar que el exlíder de Pink Floyd se presentó en México en el 2018, año en la que programó 3 presentaciones, incluyendo una el 1 de diciembre, fecha en la que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo de presidente.

¿Quién es Roger Waters?

Es el cofundador de Pink Floyd junto a Syd Barret. Además, de ser bajista, compartió el lugar de cantante principal y experimentó con sintetizadores, loops, guitarra eléctrica y acústica.

Gracias a Roger Waters, Pink Floyd alcanzó el éxito mundial en la década de 1970 gracias a sus álbumes conceptuales.