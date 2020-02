Monique Pardo volvió a lanzar un fuerte comentario contra Susy Díaz. La exvedette criticó el trabajo artístico de su colega durante una entrevista a un medio local.

Para la intérprete de ‘Caramelo’, los temas de la excongresista no son arte. “Esas cosas no son canciones. Hay cosas que son bien groseras. Yo no las considero arte", expresó.

Yo creo que arte es cuando te llegan al corazón las cosas. Yo pertenezco a la Asociación de Escritores y Poetas por algo, ¿no?”, agregó la exvedette.

Monique Pardo, polémico personaje de la farándula.

Este comentario llega en medio del estreno de la nueva parodia de Monique Pardo del popular tema ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj.

Por su parte, hace unos días, Susy Díaz fue protagonista del comercial de una aplicación, allí la excongresista aparece en una nueva faceta y también entonando un tema.

Asimismo, reveló que recién se ha inscrito en Apdayc para obtener regalías por sus canciones como ‘Caramelo’ y ‘Duro y suave’

“Donde yo entro suena ‘El Caramelo'. Ya tiene prácticamente 30 años. La canción es mía y el coautor es el doctor Rodolfo González. Recién me he inscrito en Apdayc. Yo no sabía. Un día me encuentro con una niña y me dijo que su abuelo cantaba ‘Alianza Lima de La Victoria’ y recibía regalías. Y dije ‘Dios mío ¡Acá está la herencia para mis nietos!’ Me dio una alegría”, comentó la cantante.

¿Monique Pardo y Susy Díaz son enemigas?

Las exvedettes entraron en ‘dimes y diretes’ luego de que una de ellas, Monique Pardo, se sentara en el sillón rojo de “El valor de la verdad”. Allí reveló que tuvo un amorío con el cantautor Augusto Polo Campos cuando este era pareja de Susy Díaz.