‘Maestros de la costura’ expulsa a Marc tras no superar la ronda de eliminación [VIDEO]

Este lunes ‘Maestros de la costura’ tuvo una segunda gala cargada de grandes profesos de confección que arrasaron con el ‘prime time’ de RTVE. Y es que la noche culminó con la expulsión de Marc por no superar la prueba de eliminación en la que competía con ‘La Brava’, Joshua, Laura y David. “Mi prenda, bien hecha, hubiera sido un diseño ganador”, indicó el concursante antes de marcharse para siempre del programa de La 1.

A través de su cuenta de Twitter, el patronista de profesión hizo una publicación que cita “HA SIDO UN VERDADERO HONOR! Muchas gracias a todas y todos! Estoy encantado de haber podido arriesgar siendo fiel a mi mismo! Un besazo!!!".

En esta gala los once concursantes que quedaron, dado que la semana pasada sucedió la controvertida expulsión de Helen, intentaron convencer a Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro Gómez Palomo que eran merecedores de continuar en el concurso.

Pocos lograron acertar la primera prueba que consistió en confeccionar una falda de los años sesenta. Cuando el jurado evaluó las prendas de los concursantes, por unanimidad, decidieron que la peor falda era la de Marc, seguida por la de David. Una de las favoritas fue la de Margarita.

Entre las mejores destacó también la de Begoña, quien entre lágrimas indicó: “Esto se lo quiero dedicar a mi madre, que es la que me ha enseñado a hacer esto”. De igual modo, otras de las que gustaron fueron las de Andrea ‘La Brava’ y Arantxa.

Prueba en exteriores

Tras las valoraciones del jurado, se realizó la prueba de exteriores en la sede madrileña de la Universidad de Navarra. En esta parte del programa, Begoña y ‘La Brava’ fueron las dos mejores de la primera ronda y formaron equipos.

El de Begoña, equipo naranja, estaba conformado por Xiaona, Borja, Arantxa, Fran y Margarita. El verde, liderado por ‘La Brava’, estaba compuesto por David, Laura, Joshua y Marc. A estos últimos, María Escoté les mencionó que debían hacerlo mejor ya que tenían un integrante menos que el otro grupo.

El grupo perdedor que iría a la prueba de eliminación tendría que compartir patrones en su ronda. Es así que los aspirantes trabajaron para confeccionar un vestido de acuerdo al diseño pautado en un máximo de 90 minutos.

El equipo de Begoña tuvo complicaciones, pues se vieron precisado a cambiar la cremallera del vestido estando a quince minutos del final de la prueba. “¡Bueno, pero podemos hacerlo!”, señaló Margarita con energía.

Ambos equipos fueron evaluados en la prueba de exteriores, donde Begoña y 'La Brava' destacaron. (Foto: Captura)

El equipo verde es derrotado

Caprile lanzó sus críticas contra el equipo verde por el resultado final de prueba, hecho que enfureció a ‘La Brava’. “Yo les daba órdenes a todos, pero no me hacía caso ninguno”, indicó la joven.

Begoña también fue criticada por María Escote, quien le dijo “No te mereces el equipo que has tenido. Has tratado al resto de tus compañeros como segundones y solo te has centrado en trabajar junto a Margarita, en la que has centrado toda tu estrategia”.

Finalmente, el jurado decidió que el equipo ganador sería el naranja. Mientras tanto, Begoña ofreció disculpas a sus compañeros por el trato durante la competencia. “Lo siento muchísimo. En ningún momento he creído que fueseis escobas”, refirió.

El equipo verde tuvo que rendir la prueba de eliminación, razón por la que Laura se airó y no ocultó su malestar: “Deberían estar aquí los otros, porque su capitana les ha llevado a no ser un equipo. Begoña tendría que estar en esta prueba”, señaló. Frente a esto, María Escoté reaccionó y le dijo “Eso se llama mal perder”, a lo que Begoña respondió “Respeto lo que pienses… pero me da igual”.

La última ronda

Como prueba final, los aspirantes debían crear prensas a medida para cinco mujeres de tallas y proporciones diferentes, entre las que se encontraba una embarazada.

Durante las confecciones, Laura utilizó su ‘imperdible dorado’ para solicitar la ayuda de Margarita. “Estoy bloqueada”, repetí sin cesar la peluquera, quien terminó su prensa con garantías. Así también lo lograron David, ‘La Brava’, Joshua y Marc.

Caprile elogió al grupo e indicó que nunca habían visto cosa igual en un segundo programa. Pero, fueron David, Joshua y ‘La Brava’ quienes hicieron un mejor trabajo, por lo que la expulsión se definiría entre Laura y Marc. Este último fue quien abandonó la competencia al final de la noche.

Durante la prueba final, los aspirantes realizaron sus mayores esfuerzos y lograron grandes resultados. (Foto: Captura)

La bomba de la noche

Teresa Sádaba, directora de la ISEM Fashion Business School de la Universidad de Navarra indicó la noche del programa que el tercer clasificado final de ‘Maestros de la costura’ será ganador de un concurso de “inmersión en la industria de la moda”, considerado uno de los más prestigiosos del sector.