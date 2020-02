La integrante de “Esto es Guerra” Luciana Fuster aprovechó las cámaras de América Espectáculos para cuadrar a su expareja Austin Palao, quien asegura estar sorprendido por las reiteradas salidas de su exnovia con Ignacio Baladán.

Después que Austin Palao revelara en el programa “Estás en Todas” que Ignacio Baladán es solo un compañero más y que no se esperaba que Luciana Fuster salga constantemente con el uruguayo.

La locutora de Onda Cero se pronunció, tras escuchar las declaraciones de su ex, asegurando que su relación con el competidor ya habría pasado a historia. “A cualquiera le podría sorprender, pero en realidad yo no entiendo por qué, si es que con él ya no estoy hace dos años”, señaló la ‘guerrera’.

Luciana Fuster

De la misma manera, resaltó que no le tiene por qué importar, pues el único que debería opinar sería su expareja Emilio Jaime. “Estamos 2020, yo con él ya no estoy desde el 2018, entonces, a quién le podría molestar es a mi último ex porque él también ya está haciendo su vida”, exclamó la locutora.

Asimismo, aseguró no mantener ningún lazo de amistad con Austin Palao desde el meses atrás, descartando tajantemente un posible acercamiento con su compañero de reality.

“Todo tranquilo, no hemos vuelto a hablar nunca más desde el año pasado que tanto preguntaban, pero normal, somos compañeros de trabajo nada más”, finalizó la modelo.