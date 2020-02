Jossmery Toledo acaba con los rumores sobre su retiro de la PNP

Jossmery Toledo sigue en la lupa de la opinión después de la difusión de su video en Tik Tok, donde aparece usando el uniforme de la Policía Nacional del Perú para realizar un reto viral. Tras el escándalo, la ahora influencer decidió pedir su pase al retiro de la institución.

A pocos días de solicitar su salida de la PNP, la modelo fue vista participando en diversos shows; accionar que generó rumores en redes sociales sobre la agente, quien habría dado un pie al costado en la institución.

Sin embargo, esto no sería verdad, pues de acuerdo con Jossmery Toledo, ella todavía sigue siendo parte de la Policía Nacional del Perú. La suboficial de tercera utilizó su cuenta de Instagram para explicar que actualmente se encuentra de vacaciones y por ello viene realizando otras actividades que no afecten su servicio.

Jossmery Toledo

En esa misma línea, la modelo descartó haber sido dada de baja por los últimos escándalos en los que se ha visto envuelta. Ella aseguró que una vez termine su descanso regresará a trabajar en la institución.

“Yo ahora disfruto de mi mes de vacaciones como cualquier persona, yo todavía sigo siendo policía. Terminando mis vacaciones seguiré trabajando. Nadie me dio de baja y sí pedí mi pase al retiro, tengo mis razones, pero así me vaya o no de mi institución, en mi corazón seguiré siendo policía”, anotó en Instagram.

El último fin de semana, Jossmery Toledo participó en un evento sobre feminicidios en el Perú realizado en Moche, La Libertad, donde el alcalde de dicha jurisdicción la bautizó como ‘La novia del Perú’, hecho que generó más de un comentario en redes sociales.