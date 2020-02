Es evidente la gran influencia latina que tuvo el espectacular show de medio tiempo del partido final de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano), dirigido por las cantantes Jennifer Lopez y Shakira, quienes hicieron honor y con creces, a su promesa de brindar una actuación que represente en gran medida a la comunidad latina.

Para algunos expertos, los 15 minutos que colocaron a las divas latinas en el ojo de todo el mundo, fueron aprovechados también para dejar un poderoso mensaje político. Shakira aperturó el show con la sutil frase de su tema “Whenever, Wherever”, que originalmente trata sobre un amante lejano.

Sin embargo, la canción de la colombiana adquirió un nuevo significado durante el show del domingo por la noche, entendiéndose como un reclamo a la xenofobia, también un mensaje de amor hacia las personas que habitan en países lejanos. “Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias, suerte que es haberte conocido y por ti amar tierras extrañas”, cantó Shakira.

Las artistas latinas brillaron sobre el escenario.

En otro momento, la barranquillera bailó al ritmo de la champeta, un género de su ciudad natal con influencias africanas, luego incluyó el “Waka Waka (It’s time for África)”. Acto seguido, llegó Jennifer Lopez para cantar un mix de los temas “Born in the USA (Nacido en USA)" de Bruce Springsteen y su tema “Let’s Get Loud (Vamos a hacer ruido)", mientras se envolvía en un manto de plumas con las banderas de Estados Unidos y Puerto Rico a cada lado.

El momento cumbre llegó cuando Emme Muñiz, la hija de 11 años de JLo, cantó junto a otros niños en estructuras plateadas que se asemejaban mucho a jaulas, lo que fue interpretado como una llamada de atención al gobierno de Donald Trump, quien ha sido duramente criticado por encerrar a niños migrantes en jaulas.

“Mientras Muñiz cantaba, otros niños bailaban en estructuras en forma de jaula, una referencia sutil, pero un posible guiño a los miles de niños, la mayoría de los países latinoamericanos, que han sido detenidos en la frontera (sur de EE.UU.)”, escribió Erin Vanderhoof en Vanity Fair.