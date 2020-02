Melissa Klug piensa demandar a Yahaira Plasencia por mencionar a sus hijos

Tras las declaraciones de Yahaira Plasencia sobre los dos hijos de Melissa Klug y Jefferson Farfán en distintos medios de comunicación, la ‘Blanca de Chucuito’ no se quedó callada y arremetió contra la salsera para defender a sus pequeños.

Así lo dio a conocer Evelyn Vela, amiga de la empresaria y modelo en el programa “Válgame”. Ella reveló que su amistad se encuentra disconforme luego de enterarse que la intérprete de “Cobarde” haya mencionado a Jeremy y Adriano en más de una oportunidad.

PUEDES VER Yahaira Plasencia confiesa sobre su buena relación con la hija mayor de Jefferson Farfán

En conversaciones con el espacio televisivo de Latina, la popular ‘Reina del sur’ habló en representación de Melissa Klug y dio detalles de este caso.

“Te cuento algo, he hablado con Melissa y ella me ha dicho que esa señorita no tiene ninguna autoridad moral para hablar de sus hijos y que espere su carta notarial muy pronto”, expresó la invitada.

Karla Tarazona le consultó sobre la razón de esta mencionado documental, a lo que la mejor amiga de la ‘Blanca de Chucuito’ respondió.

“Está promocionando, a parte de la película, su videoclip y siempre los menciona a los niños, ellos son menores de edad”, dijo con una actitud incómoda Evelyn Vela.

Yahaira Plasencia y Melissa Klug

Además confesó que el mayor de los hijos con el futbolista viene sufriendo de bullying en el centro educativo donde estudia, debido a la relación que tiene la ‘Foquita’ con Yahaira Plasencia.

“Adriano (el hijo mayor) me contó que le hicieron bullying en el colegio. Unos niños mayores insultaron a su papá y Adriano salió a defenderlo porque es su papá, por eso no quiso ir a ver la película, porque iba a ir la señorita y le tiene un poco de resentimiento", sostuvo.