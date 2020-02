Jazmín Pinedo se refirió sobre los ataques Rosángela Espinoza y fue firme en asegurar que sabe muy bien el papel que desempeña en el programa.

“No, yo no me estoy divirtiendo, yo sé acá cuál es mi función y los chicos también y todo esta bien”, aclaró la expareja de Gino Assereto tras los comentarios de Espinoza.

Además, cabe recordar que hace unos días Rosángela Espinoza pidió una oportunidad para ser la conductora del programa al lado de Gian Piero Díaz, y alegó lo siguiente:

“A jazmín le falta carisma, puede conducir bien, habla muy bien, pero le falta… creo que el tiempo le dará eso. Le falta esa chispa, porque al lado de Gian Piero, quien lleva bien la conducción, siempre le pone la alegría”, mencionó

Rosángela Espinoza Foto: Instagram

La chica reality también aseguró tener mejores condiciones que Jazmín Pinedo para tener a cargo la conducción del programa.

“Por supuesto que tengo más carisma que ella y no lo digo por ‘picona’. Yo nunca he conducido pero lo puedo hacer, intentar, hay que probar. Si no funciono, entonces me quedo en mi canal de YouTube”.

Asimismo, la popular ‘Chinita’ acaba de cumplir su primera semana como conductora del programa “Esto es guerra” y menciona que está muy feliz por ello.

Jazmín Pinedo Foto: Instagram

“Feliz, encantada, disfrutándolo, estoy viviendo la competencia al máximo (...) estar acá me gusta, lo disfruto”, dijo la también conocida ‘Chinita’.

La exconductora de “Mujeres al mando” contó que las más emocionada y feliz con su retorno a “Esto es guerra” es su hija Khaleesi, quien el último viernes estuvo en el set del programa.