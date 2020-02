Tras una infartante presentación durante el medio tiempo del Super Bowl 2020, la popular Shakira celebró su cumpleaños junto a sus amigos y familiares en una emotiva fiesta sorpresa.

Detrás de bambalinas, los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll, y decenas de amigos la esperaban con un pastel rectangular para cantarle el popular Happy birthday.

Sin embargo, el gran ausente de la noche fue su esposo, el futbolista Gerard Pique, quien también cumplía años ese mismo día, pero no pudo asistir a la celebración debido a que tenía un importante partido con su equipo.

Posteriormente, la cantante publicó en su perfil de Instagram una fotografía suya de la presentación de esa noche con un mensaje en el que expresaba que el mejor regalo de cumpleaños fue sentir el apoyo de sus seguidores. Además, resaltó su orgullo por sus orígenes latinos.

“El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. No lo hubiéramos logrado sin ustedes!!”, se lee en su post.

Shakira en el Super Bowl 2020

La popular Shak deleitó a los espectadores con sus populares canciones como “Waka Waka”, “She wolfe”, “Ojos así”, “Whenever, wherever”, “Hips don’t lie”. Además, la artista estuvo acompañada por el famoso trapero Bad Bunny, quien cantó su popular tema “Callaita”.