Rosángela Espinoza sobre Jazmín Pinedo: “Le falta carisma para conducir”

Rosángela Espinoza acusó a Jazmín Pinedo de no tener carisma para conducir “Esto es guerra” junto a Gian Piero Díaz. La chica reality se ofreció como conductora y pidió una oportunidad para demostrar que ella haría un mejor papel.

Durante su visita al set de “En boca de todos”, la popular ‘chica selfie’ arremetió con todo contra la exfigura de Latina Televisión.

“A Jazmín le falta carisma, puede conducir bien, habla muy bien, pero le falta... creo que el tiempo le dará eso. Le falta esa chispa, porque al lado de Gian Piero, quien lleva bien la conducción, siempre le pone la alegría", expresó.

Rosángela Espinoza competidora de "Esto es Guerra"

Para Rosángela Espinoza, su compañera Michelle Soifer podría ser mejor conductora de televisión que Jazmín Pinedo. "Es más, creo que a Michelle (Soifer) se le vería mejor, es más chistosita, hasta le deberían dar la oportunidad porque nunca ha conducido un programa”, comentó.

Pero cuando le preguntaron si ella tenía más carisma que la ‘Chinita’, ella respondió: “Por supuesto que tengo más carisma que ella (Jazmín) y no lo digo por ‘picona’. Yo nunca he conducido pero lo puedo hacer, intentar, hay que probar. Si no funciono, entonces me quedo en mi canal de YouTube”

Jazmín Pinedo le responde a Rosángela Espinoza

La presentadora de “Esto es guerra” lanzó una indirecta a Rosángela Espinoza luego de escuchar su fuerte comentario en “En boca de todos”. Jazmín Pinedo dejó entrever que le dio nauseas cuando se estaba transmitiendo el magazine y manifestó ella sí estaba feliz de que la chica reality esté en ese equipo. “A mí también me estaba dando eso a la media tarde", expresó.