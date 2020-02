Dorita Orbegoso defiende a Melissa Klug: “Yahaira no debería opinar, es un tercero para mí”

La polémica de Yahaira Plasencia y Melissa Klug continúa. La cantante de salsa se involucraría en problemas legales con la expareja de Jefferson Farfán por mencionar a sus hijos.

Todo comenzó cuando la intérprete de ‘Cobarde’ expresó su opinión sobre la ausencia de los pequeños en el avant premier de “La Foquita: el 10 de la calle”. Para la salsera, los niños debieron asistir al estreno de la película de su padre, así ella se haga presente.

Sin embargo, muchas críticas han surgido entorno al conflicto entre Yahaira Plasencia y Melissa Klug. Entre ellas, Dorita Orbegoso decidió salir en defensa de la empresaria, pese a tener una amistad con Jefferson Farfán.

Melissa Klug demandaría a Yahaira Plasencia por hablar de sus hijos.

“En este caso le doy toda la razón a Melissa Klug, yo creo que como madre tiene el derecho de proteger a sus hijos. A mí me parece un poco desatinado las declaraciones de Yahaira, yo creo que debería mantenerse al margen, todos sabemos que Jefferson mantiene un vínculo aún con Melissa Klug porque es la madre de sus hijos y tienen que ponerse de acuerdo”, expresó.

Para la exparticipante de “Reinas del show”, hablar de los menores de edad en plena promoción de la película y de un nuevo tema, no es conveniente.

"Yahaira no debería opinar para nada ni para bien ni para mal. Ella está con la efervescencia de que si está o no con Jefferson. Entonces, la cereza del pastel fue opinar sobre unos niños que no tienen nada que ver con los problemas de padres, Yahaira ahí es un tercero para mí”, señaló Dorita Orbegoso en “Mujeres al mando”.