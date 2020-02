Demi Lovato y Eiza González se juntaron para pasar un momento divertido tras el espectáculo del Super Bowl 2020 en Miami. Las jóvenes intérpretes se encuentran dando de qué hablar en redes sociales.

La cantante estadounidense y la actriz mexicana no tuvieron mejor idea que relajarse en un local nocturno con strippers.

Demi Lovato y Eiza González usaron sus historias de Instagram para compartir los divertidos momentos que pasaron junto a las bailarinas nudistas.

Además, el video que circula por las redes sociales se ve tanto a González como a Lovato metiendo dinero en los bikinis de las mujeres exóticas. Asimismo, se pudo observar que las celebridades se mostraron muy felices por la peculiar salida que protagonizaron en el E11EVEN Nightclub de Miami.

Demi Lovato es respaldad por sus seguidores

El video de Demi Lovato con Eiza González en el club nocturno le causó más de una crítica a la cantante. Sin embargo, los seguidores de Lovato la respaldaron con sus comentarios.

“¿La gente realmente está actuando como si no quisiera ser la que le da a Demi Lovato un baile de regazo y obtener todo ese dinero? Oh cariño, todos ustedes realmente no deberían ir a Las Vegas”, “Demi dijo que apoyana las trabajadoras sexuales”, “¿Por qué todos dicen eliminar? No hay absolutamente nada de malo en este video. Demi no está haciendo nada malo. Es 2020. Dejemos ese estigma en 2019″.

Hasta el momento, Demi Lovato ni Eiza González se han pronunciado por la polémica que desataron.