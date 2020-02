La actriz proveniente de Colombia, Danna García, es conocida alrededor del mundo por haber participado en famosas telenovelas como ‘La traición’ y series como ‘Decisiones’. Ha llegado incluso a formar parte de grandes producciones de Televisa, como ‘Un gancho al corazón’ y ‘Lo imperdonable’.

Sin embargo, probablemente ‘Pasión de Gavilanes’ sea la telenovela más famosa en la que ha participado la actriz colombiana. Este 4 febrero, Danna García cumple 42 años, y en conmemoración por esta fecha especial recordamos como luce actualmente la reconocida intérprete.

Danna García suele compartir momentos con sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram.

La actriz lleva el arte en la sangre, pues es hija de Claudia Ozuna, una recordada cantante colombiana durante los años 70′. Debido a esto, Danna García empezó su carrera artística desde muy pequeña, participando en avisos publicitarios y en algunos papeles cortos en telenovelas nacionales.

Es hasta el año 1994 que su rostro se hace conocido a través del mundo gracias a su participación en ‘Café con aroma de mujer’, la cual gozó de gran reconocimiento dentro y fuera de Colombia.

Es en esta misma producción cuando recibe su primer beso por parte del actor brasilero Guy Ecker, quien protagonizaba la mencionada novela.

Danna García al lado de su familia. (Foto: ¡HOLA! Colombia)

‘Pasión de Gavilanes’

Danna García tuvo su salto a la fama finalmente cuando se estrenó ‘Pasión de Gavilanes’ en el año 2003. En la mencionada producción encarna a Norma Elizondo Acevedo, la protagonista de la historia.

Esta telenovela fue un éxito en audiencia de varios países latinoamericanos, e incluso en países como España y Rusia.

“Pero, yo no sentía ese asedio de la prensa ni nada de eso. Yo no salía a nada, a mí nadie me entrevistaba, yo decía: bueno será que la novela no funciona”, expresó la actriz, asegurando que para ella, la mencionada telenovela no había tenido el éxito esperado. Es cuando los actores de la misma viajan a España, que se da cuenta de la fama que había alcanzado, debido al recibimiento de los fanáticos españoles.

Pasión de gavilanes

Llegó a ser tan grande el reconocimiento que recibió que incluso se lanzó un CD con los temas oficiales de la producción. Justamente una de las populares canciones de ‘Pasión de Gavilanes’ fue el tema ‘Sobre Fuego', interpretada por Danna García y el actor Michel Brown.

¿Cómo luce ahora la actriz colombiana?

Actualmente, tanto Danna como su hijo y su esposo Iván González viven en México. Su último proyecto en televisión fue durante la temporada 7 de la serie ‘El señor de los cielos’ de Telemundo.

Danna García a través de Instagram.

Su relación con Victoria Ruffo

La actriz colombiana ha participado también en grandes éxitos de Televisa, tales como ‘Un gancho al corazón’, ‘Qué bonito amor’ y ‘Las Amazonas’.

Es justamente en esta última telenovela en la que vivió momentos incómodos al lado de la gran actriz mexicana, Victoria Ruffo. Aparentemente, la convivencia con la recordada protagonista de 'La Madrastra’ no fue para nada fácil.

Victoria Ruffo y Danna García eran madre e hija en una producción. Sin embargo, durante las grabaciones ni se saludaban.

“Me decían que ella era así con las protagonistas juveniles. Yo no sé que pasó porque yo todos los días he tratado, sobre todo ahora que soy más madura, de llevar la armonía posible. Pero no todo el mundo es así, uno tiene que entender que todos somos diferentes.” expresó sobre sus diferencias con Victoria.

A pesar de ello, Danna García aseguró que no tiene nada malo que decir sobre la actriz mexicana.