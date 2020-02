Daniela Darcourt acusó al hermano de Yahaira Plasencia por agresión en pleno show en una discoteca. La cantante de salsa se encontraba dando un concierto cuando le arrojaron cubos de hielo en la cabeza.

Según la cantante de salsa, en el box desde donde se lanzaron los objetos, estaba el gente del entorno de Yahaira Plasencia.

El hermano de la intérprete de ‘Y le dije no’, Jorge Plasencia, aclaró el incidente a través de un enlace telefónico al programa de Magaly Medina, en el que se difundieron las imágenes.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt

“El hielo vino de la parte trasera de mi box y yo estaba sentado. Ese hielo cruzó por la cabeza de cada uno de nosotros, incluso casi le cae en la cabeza al administrador”, expresó en “Magaly TV: La firme”

Para Jorge Plasencia, fue una falta de respeto que no se debería de repetir en ningún artista. “A mí no me gustaría que a uno le estén tirando hielo porque hemos pasado por eso. No me parece lindo, ni nada grato. Yo trabajo en el equipo de Yahaira (Plasencia) y no me gustaría que mi hermana pase por eso. Yo no soy ese tipo de personas”, agregó.

Se mostró afectado. El hermano de ‘La Patrona’ pidió a Daniela Darcourt que se retracte para que pare la ola de ataques en sus redes sociales.

“Me hubiera gustado que pida las cámaras antes de acusar. No puede ser tan ligera con su boca en decir algo que no es”, sentenció.

¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre la agresión?

“Creo que estaba el hermano de Yahaira allí”, expresó la joven salsera al programa de Magaly Medina al revelar detalles de la agresión que sufrió en pleno escenario. Aseguró, además, que ella no envía a gente cercana a observar los shows de Yahaira Plsencia y calificó de falta de respeto el incidente.