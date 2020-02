Cristiano Ronaldo y su verdadera historia de amor con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las parejas más sólidas del mundo de espectáculo y deporte. A pesar que se llevan de casi una década de diferencia, el futbolista y la modelo encontraron la forma para sacar adelante su relación.

El portugués cumple este miércoles 5 de febrero 35 años en lo más alto de su carrera y con una gran familia que comparte con la joven argentina.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las parejas más sólidas del medio.

En diversas ocasiones, Cristiano Ronaldo ha sido tildado de arrogante. Sin embargo, en su etapa como novio o papá, las cosas son muy diferentes. Al menos es lo que se ve en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo con sus hijas Eva y Alana.

Muchos seguidores tienen curiosidad si la relación que mantiene el jugador de la Juventus con Georgina Rodríguez sea real. Ellos llevan juntos más de cuatro años y tienen una hija en común.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: ¿Cómo se conocieron?

Durante una entrevista, Georgina Rodríguez contó que conoció a Cristiano Ronaldo en una tienda de Gucci, ubicada en Madrid, donde ella trabajaba y lo primero que le llamó la atención fue “su altura, físico y belleza”.

Georgina Rodríguez "tembló" cuando conoció a Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

Asimismo, la modelo de 26 años señaló que se puso sumamente nerviosa. “Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”, relató a la revista italiana Grazia.

¿Cuándo oficializó Cristiano Ronaldo su romance con Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo empezaron a salir a finales de 2016, pero no fue hasta principios de 2017 cuando el futbolista portugués se animó a hacer oficial su relación al acudir con la joven a la entrega de los FIFA a los mejores futbolistas en enero de ese año. Desde aquel momento, la pareja ha sido vista en diferentes eventos.

La familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

¿Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Una vez oficializada la relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron la ardua labor en formar una familia. La argentina, nacionalizada española, se convirtió en madre a la corta edad de 22 años.

Ella dio a luz a Alana Martina el 12 de noviembre de 2017. Fue el mismo futbolista quien se encargó de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Además, en junio del mismo año, la pareja recibió a los mellizos Eva y Mateo, quienes llegaron a este mundo por gestación subrogada.

Cristiano Ronaldo presenta a la pequeña Alana.

Cabe mencionar que el ganador del Balón de Oro tiene un hijo de 10 años. El niño lleva por nombre Cristiano Junior y nació en Estados Unidos.

De esta manera, la pareja se encarga de cuidar a 4 niños, algo que Georgina Rodríguez disfruta mucho, pues se le ha visto compartiendo diferentes momentos con los pequeños.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y Cristiano Junior. Foto: AFP

Rumores de boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se habrían casado en una ceremonia privada en Marruecos, así informó la revista italiana Novella 2000 en noviembre pasado. Según el magazín, el futbolista portugués habría recurrido a los servicios de su amigo Bard Hari para que le organice la ceremonia.