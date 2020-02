No me digas solterona 2: ...Y la búsqueda absurda de la felicidad

Redacción Fama

Si No me digas solterona compartía el mensaje de valorarse y destacar el amor propio, No me digas solterona 2 abordará el tema de la búsqueda de la felicidad. “Nos han criado en un mundo donde no solo existen las princesas y príncipes azules, sino también con esta idea de superhéroes en la que todos tenemos que ser perfectos y tenemos que hacer las cosas que la sociedad manda en el momento que manda, y esa absurda búsqueda de la perfección que nos piden nos aleja de nuestra esencia y eso es lo que plasma esta cinta”, afirma la directora Ani Alva, quien presentó el tráiler oficial de esta segunda parte de la comedia protagonizada por Patricia Barreto que se estrena el próximo 2 de abril.

“Hemos seguido los parámetros de la primera entrega y contamos con casi el mismo elenco y otros actores que se han sumado, de manera que sí pienso en el éxito y en poder superar a la primera (que alcanzó 868 mil espectadores) pero eso no es lo que me rige. No sé cuál será la respuesta del público, pero fue el que me pidió realizar la parte 2 a través de las redes, pero desde ya me siento exitosa”, agrega la joven directora, quien no se niega a una tercera entrega.

“Nunca digas nunca. Creo que la cinta es como una persona que se va construyendo cada año, en cada relación. En el caso de nuestro personaje principal, puede ir pasando por diferentes etapas. Pero, por ahora, no tengo previsto una solterona 3”.

Alva asegura que el filme en el que vuelve a trabajar con la actriz mexicana Angélica Aragón, así como un destacado elenco nacional en el que se encuentran Regina Alcóver, Mabel Duclós, André Silva, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Yidda Eslava, entre otros, tiene mucho de su esencia. “Nunca soñé con el matrimonio, mi búsqueda de la felicidad está en las pequeñas cosas, así que la cinta tiene mucho de mis reflexiones y cada uno de los personajes tiene algo de mí”.

Más cine nacional

Bigbang, productora encargada de la realización de No me digas solterona 2, anunció su siguiente proyecto. “Se viene Mundo gordo, filme basado en el unipersonal de Daniel San Román. El protagonista será Micky Vargas y el filme estará bajo la dirección de Sandro Ventura”, adelantó Adolfo Aguilar, quien forma parte de la productora y ya evalúa su siguiente filme para dirigir.