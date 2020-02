Cathy Sáenz, conductora de “Mujeres al mando” y compañera de Karen Schwarz, no se guardó nada al comentar acerca del controversial tema que se viene suscitando en estos días: la ausencia de los hijos de Melissa Klug y Jefferson Farfán en el estreno de la película del seleccionado, “La Foquita, el 10 de la calle”.

Lo que enojó a ‘La Blanca de Chucuito’ fue que la intérprete de “Cobarde” comentara que fue triste que los hijos del seleccionado peruano no estuvieran en un momento tan importante para él.

Yahaira Plasencia se robó las miradas en la avant premiere de "La Foquita, el 10 de la calle". (Foto: archivo)

“Durante tres años, Yahaira no ha dicho nada, no se ha pronunciado ni sobre Melissa, ni de los hijos. Creo que ha sabido mantener su lugar desde la posición en la que está. Pero también creo que Yahaira sigue siendo víctima de otras personas. De Yahaira si se puede hablar y no pasa nada”, expresó Cathy Sáenz frente a la invitada Dorita Orbegoso.

La exproductora de “Esto es Guerra” fue tajante al mencionar que, para ella, la intérprete de “Y le dije no” no habría dicho nada malo y no merecería que le envíen una carta notarial, como lo indicó ayer (03) la amiga de Melissa Klug, Evelyn Vela.

“A Yahaira le han preguntado qué opinaba de que los hijos no estén en el avant premiere, no habló nada malo, creo yo. Ella dijo lo mismo que la mamá de Jefferson. No ha hablado de que si el hijo está bien criado, mal criado, si le gusta Yahaira, si está en contra de la relación, etc", sostuvo la conductora de “Mujeres al mando”.