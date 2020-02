Andrea Llosa: “Me di cuenta que no todas las mujeres son santas”

Andrea Llosa ultima detalles para retornar a ATV con “Andrea”, que ya no tendrá público en el set, y con “Nunca más”, que seguirá con la misma esencia para defender hombres, mujeres y ancianos.

Así indicó la presentadora, quien también resaltó que sus dos programas hacen seguimiento en los casos que presenta. Además, la figura de ATV confesó que en los próximos meses tendrá seguridad por “precaución”, debido a lo delicado de los casos que abordará.

Andrea Llosa asegura que hay mujeres maltratadoras

En declaraciones para el diario Ojo, Andrea Llosa contó que “ahora hay muchos hombres que me siguen, es extraño”. De acuerdo con la conductora, al realizar las investigaciones para realizar sus programas, se dio cuenta que hay muchas mujeres que también “abusan” de sus parejas.

“Más allá de que yo sea una persona feminista, que hablamos de la igualdad entre el hombre y la mujer, me di cuenta en el camino y por las historias que llegaban, que no todas las mujeres son unas santas", se le oye decir al inicio de sus declaraciones

"También hay muchas mujeres que también abusan, hay muchas mujeres que maltratan a sus hijos, hay muchas mujeres que se aprovechan del hombre para manipular a los niños a cambio de dinero, hay muchas mujeres que endosan hijos que no son de la persona y eso lo vamos viendo, a mi me sorprende pero hay muchas personas que ocultan la paternidad y más bien dicen que tú eres el padre cuando el padre es este y le fregaron la vida a un niño y ella sí no se va presa, a ellas sí no las tocan”, explicó Andrea Llosa.

“Hay mujeres que incluso cobran la pensión y el papá es el que se queda con los hijos y las mujeres se van solas, felices a vivir la vida”, acotó la figura de ATV.

En esa línea, Andrea Llosa reveló que ahora los hombres también se acercan a su programa para denunciar:

“En el camino muchos hombres comenzaron a sentir que nosotros también los protegíamos, los ayudaban a solucionar las historias. A raíz de eso hay muchos hombres que se me acercan”, contó la conductora de “Nunca más”.